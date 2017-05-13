السبت 13 مايو 2017 18:48
شاهد: حارس صاحب هدف أسطوري يدخل مرماه هدف غريب
تسبب أوسكارين ماسولوكي حارس فريق باروكا الجنوب أفريقي في هدف دخل مرماه بخطأ فادح بعدما فشل في إبعاد كرة سهلة أعادها له زميله في قلب الدفاع لتمر من جوار قدمه وتدخل مرماه بشكل غريب.
وكان أوسكارين ماسولوكي قد سجل هدفا أسطوريا من تسديدة خلفية، منح به التعادل لفريقه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
ولحسن حظ الحارس فإن المباراة انتهت بالتعادل، بعدما استطاع زملاؤه تسجيل هدفين بعد أن كانوا متأخرين بهدفين نظيفين.
المصدر
سوشيال ميديا
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