كرة قدم
السبت 13 مايو 2017 18:48

شاهد: حارس صاحب هدف أسطوري يدخل مرماه هدف غريب

تسبب أوسكارين ماسولوكي حارس فريق باروكا الجنوب أفريقي في هدف دخل مرماه بخطأ فادح بعدما فشل في إبعاد كرة سهلة أعادها له زميله في قلب الدفاع لتمر من جوار قدمه وتدخل مرماه بشكل غريب.

 وكان أوسكارين ماسولوكي قد سجل هدفا أسطوريا من تسديدة خلفية، منح به التعادل لفريقه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ولحسن حظ الحارس فإن المباراة انتهت بالتعادل، بعدما استطاع زملاؤه تسجيل هدفين بعد أن كانوا متأخرين بهدفين نظيفين.

المصدر
سوشيال ميديا
كلمات مفتاحية
جنوب أفريقا
هدف

اقرأ أيضا

Thumbnail
800 ألف فلسطيني ينتخبون 145 مجلسا محليا بالضفة الغربية واستبعاد غزة
Thumbnail
مجلس الدولة بمصر يتحدى السيسي ويرشح "قاضي تيران وصنافير" رئيسا له

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة