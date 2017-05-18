الخميس 18 مايو 2017 09:16
شاهد: حارس ريال مدريد يستعرض مهاراته في لعب "النحلة"
استعرض كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد مهاراته في اللعب بالنحلة الدوارة خلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية.
وظهر نافاس، وهو من كوستاريكا، خلال أحد البرامج الإسبانية ومعه "نحلة دوارة" وحبل، وأدى مجموعة حركات أظهرت براعته في هذه اللعبة الشعبية، وأبهرت حضور البرامج التليفزيوني.
وانتقل نافاس (30 عاما) إلى ريال مدريد قادماً من فريق ليفانتي الإسباني في صيف 2014 بمبلغ مقداره 10 مليون يورو ويعد هذا المبلغ أكبر مبلغ شراء حارس في تاريخ نادي ريال مدريد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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