الأربعاء 19 أبريل 2017 23:19
شاهد: حارس برشلونة ينقذ مرماه من نقطة مستحيلة
أنقذ حارس برشلونة الإسباني مارك اندري تير شتيغن مرماه من كرة صعبة، في مباراة اللقاء الجاري حاليا مع يوفنتوس الإيطالي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويراهن برشلونة على نجومه لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 0-3، قبل أسبوع، بينما يتمسك فريق السيدة العجوز بالتأهل للدور نصف النهائي، للثأر من هزيمته على يد البلوجرانا في نهائي نسخة 2015.
ونتيجة المباراة حتى 20:15 بتوقيت غرينتش التعادل السلبي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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