الأربعاء 10 مايو 2017 23:26
شاهد: حارس الريال يحمي شباكه من هدف محقق
أنقذ حارس مرمى ريال مدريد شباكه من هدف محقق في الدقيقة السادسة والستين من لقائه أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
واستطاع الحارس أن يصد الكرة مرتين على التوالي.
وحتى الساعة 20:22 بتوقيت غرينتش نتيجة المباراة لصالح أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.
وكان النادي الملكي تفوق على أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة (3-0) في مباراة الذهاب، الأمر الذي يعزز من حظوظه في الوصول إلى المباراة النهائية.
يذكر أن الفائز سيواجه يوفنتوس الإيطالي، في المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها في كارديف.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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