الخميس 13 ديسمبر 2018 11:52
شاهد: حادث قطار في أنقرة يوقع عشرات القتلى والجرحى
أعلن وزير النقل التركي جاهد طورهان الخميس مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات في حادث اصطدام قطار سريع بجرّار "قاطرة" في العاصمة أنقرة.
ما الذي حدث؟
- والي أنقرة واصب شاهين قال إن الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار السريع عقب انطلاقه من أنقرة متجهًا إلى ولاية قونية، بقاطرة كانت تجري فحوصًا للسكة في المسار نفسه.
- شاهين أضاف أن معلومات مفصلة عن سبب اصطدام القطار السريع بالقاطرة سيُعلن عنها عقب استكمال الفحوص الفنية.
- النيابة العامة في أنقرة أعلنت أنها فتحت تحقيقًا حول الحادث.
محافظ أنقرة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث قطار بالعاصمة التركية pic.twitter.com/xFjDNLz96S— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
- معلومات أولية في وقت سابق الخميس، أشارت إلى إصابة عدد كبير من ركاب القطار، جراء اصطدام القطار بجسر مشاة في إحدى محطاته، عقب خروجه عن مساره لأسباب لم تُعرف.
-
تقارير محلية أفادت بأن الحادث أسفر عن انهيار جزء من الجسر فوق عربتين من القطار، وانقلبت عربات أخرى.
- لقطات تلفزيونية أظهرت عمال إنقاذ في موقع الحادث يعملون على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية في محطة قطارات مرسنديز غربي أنقرة.
- لم تتضح بعد السرعة التي كان القطار والجرّار يسيران بها عند وقوع الحادث، لكنه وقع في محطة لا يتوقف عندها القطار الذي يتحرك بين أنقرة وقونية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية