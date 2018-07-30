حوادث
الاثنين 30 يوليو 2018 11:22

شاهد: حادث تصادم يحول حفل زفاف لجنازة

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون عندما اصطدمت حافلة صغيرة تقل ضيوفًا في طريقهم إلى حفل زفاف بشاحنة اليوم الإثنين.

وكانت الحافلة تقل العريس وأفراد أسرته من إقليم كوانغ وسط فيتنام تري إلى منزل العروس في إقليم بنه دنه خلال الساعات الأولى من يوم الزفاف.

وقال البيان "قتل في الحادث عشرة منهم على الفور. ولقي ثلاثة بينهم العريس حتفهم وهم في طريقهم للمستشفى". وذكرت السلطات أن الأربعة المصابين في حادث السير، حالتهم خطيرة أيضًا.

وكانت الحافلة تقل 17 شخصا في طريقهم إلى حفل زفاف عندما اصطدمت بشاحنة حاويات في حوالي الساعة الثانية من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (19:00من مساء الأحد بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع دنتري الإخباري أن العريس كان من بين القتلى، وأصيب سائق الشاحنة بإصابات طفيفة. وبدأت السلطات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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حادث سير
اصطدام
شاحنة
حافلة صغيرة
حفل زفاف
مقتل عريس
فيتنام

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