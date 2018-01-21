الأحد 21 يناير 2018 15:33
شاهد: حادث اصطدام يخت ضمن سباق المحيط بهونغ كونغ
اصطدم يخت بمركب صيد، يوم السبت، قرب هونغ كونغ ما أدى إلى وفاة صياد كان على متنه، بينما تم إنقاذ تسعة صيادين آخرين.
وكان القارب المسمى فيستاس على بعد حوالي 30 ميلاً بحرياً من خط النهاية عند وقوع الحادث، ولم يصب أي من أعضاء الفريق الأمريكي الكندي، لكن الضرر الذي أصاب اليخت أجبر الفريق على الانسحاب من سباق المحيط.
يذكر أن فريق تيم سن هونغ كاي سكاليواغ من هونغ كونغ حصل على المركز الأول في هذه الجولة من السباق.
المصدر
أسوشيتد برس
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