شاهد: جيش النظام السوري يعتزم دخول منبج وتركيا تحذر

اعتبرت تركيا أنه "لا يحق" لوحدات حماية الشعب الكردية، الفصيل الكردي السوري الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، أن تطلب من الجيش السوري دخول منبج السورية لحمايتها من التهديدات التركية.

ما القصة؟ وزارة الدفاع التركية قالت إنّ وحدات حماية الشعب الكردية "التي تسيطر على المنطقة بقوّة السلاح ليس لها الحق أو السلطة بأن تتكلّم باسم السكان المحليين أو أن توجه دعوة لأي طرف كان"، محذرة كل الأطراف من مغبة القيام "بأي عمل استفزازي".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن النظام السوري يقوم بعملية نفسية في منبج شمالي سوريا.

أردوغان شدد في تصريحات صحفية، الجمعة، تعليقا على تقارير تفيد بدخول قوات النظام السوري إلى مدينة منبج، قائلا: "نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان أعلن أن نظيره التركي أردوغان أكد له أنه سيستأصل تنظيم الدولة في سوريا، وأعلن أردوغان أنهما اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين البلدين، بينما تحشد تركيا و قوات المعارضة السورية الحليفة لها تعزيزاتهما تحضيرا لمعركة منبج. تعزيزات تركية تتوجه إلى الحدود مع سوريا (الأناضول) قوات النظام السوري تدخل منبج: وأعلن جيش النظام السوري، الجمعة، دخول منطقة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال البلاد، بعد طلب مساعدة من الأكراد في مواجهة التهديدات التركية، وبالتزامن مع تطورات دبلوماسية متسارعة لصالح دمشق. القيادة العامة لقوات النظام السوري أعلنت أن وحدات تابعة لها دخلت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأن دخولها كان استجابة لما قالت إنه طلب الأهالي.

القيادة أضافت في بيان لها، أن دخول وحداتها الى منبج يأتي انطلاقا مما وصفته بمسؤوليتها الوطنية في فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية، وأنها مصرة على سحق ما سمته الإرهاب ودحر الغزاة والمحتلين، على حد تعبيرها، وضمان أمن كل السوريين وغيرهم في منبج. بيان القيادة العامة لجيش النظام السوري وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت في بيان، انسحابها من مدينة منبج ودعوتها قوات النظام لتسلم مناطقها في المدينة ومحيطها، من أجل ما قالت إنه حماية المنطقة من التهديدات التركية.

مراسل الجزيرة في سوريا قال إن الجيش الوطني، التابع للمعارضة السورية المسلحة، والجيش التركي، أرسلا مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى محيط مدينة منبج التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي، بريف حلب الشرقي.

"مجلس منبج العسكري"، التابع لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، كان قال إنه تمت إعادة مركز التنسيق الروسي إلى بلدة العريمة، بريف منبج، بعد سحب هذا المركز في وقت سابق. وأضاف المجلس، أن إعادة المركز جاءت بعد تعزيزات لقوات النظام في البلدة على ضوء التطورات الأخيرة. الموقف الروسي: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن موسكو تنظر للعملية التركية المرتقبة شرق الفرات بسوريا، من منظور القضاء على الإرهاب ووحدة أراضي سوريا واستعادة سيادتها.

لافروف أشار في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقب لقائهما في موسكو، الجمعة، إلى أن الجانب الروسي سيناقش مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مع الشركاء الأتراك، لدى زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين موسكو، السبت.

لافروف لفت إلى أنه سيتم الاعلان عن فحوى المباحثات مع الوفد التركي، عقب الزيارة.

لافروف أشار إلى أنه من الصعب فهم ما ترمي له الولايات المتحدة في سوريا، وأن الأمريكيين لا يوفون بوعودهم دائما.

لافروف أوضح أن الجانب الأمريكي سبق وأن أعلن أنه سيغادر منطقة التنف بسوريا، لكنهم عدلوا عن ذلك لاحقا.

لافروف أشار إلى أن كافة الجهود في إطار مسار أستانة، ترمي لإيجاد حل سياسي وإحلال السلام في سوريا، وأضاف أن الهدف من جهود الروس مع الأتراك والإيرانيين في مسار أستانة، والهدف النهائي من التنسيق مع الأردن والولايات المتحدة، تطهير سوريا من الإرهابيين واحياء الحياة السلمية، وتحقيق السلام مجددا في سوريا، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رحب بالإعلان عن دخول قوات نظام بشار الأسد إلى منبج، واعتبر أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لصالح الاستقرار في المنطقة.

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال: "ننظر لخطط أنقرة تنفيذ عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في شرق سوريا على أنها تأتي في إطار التخلص من بقايا الإرهاب في سوريا واستعادة سيادة ووحدة الأراضي السورية".

بوغدانوف قال في تصريحات صحفية إن الوقت قد حان لأن تستضيف روسيا قمة الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا: روسيا وتركيا وإيران. وأضاف أن قمة الدول الضامنة لعملية أستانا ستعقد في روسيا أوائل العام المقبل.

بوغدانوف أكد على ضرورة عقد القمة في الأسبوع الأول من العام المقبل مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على جدول أعمال الرؤساء. الموقف التركي: أردوغان أشار، الجمعة، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية عقد مباحثات هاتفية أو زيارة يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين للحديث حول المستجدات في سوريا.

أردوغان قال إن وفدا تركيا برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سيتوجه السبت إلى موسكو، وسيناقش هناك القضية السورية بشكل مفصل. مفاوضات بين الأكراد والنظام السوري: نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نورا الحامد قالت إن المفاوضات مع دمشق بشأن منبج "تمت برعاية روسية"، مشيرة الى أن "قوات النظام لن تدخل مدينة منبج نفسها، بل ستنتشر عند خطوط التماس" مع تركيا والفصائل السورية الموالية لها.

لم يتضح ما إذا كانت قوات التحالف الدولي ستبقى في منبج بعد انتشار الجيش السوري.

رداً على سؤال لفرانس برس، قال التحالف في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لأسباب أمنية عملية لا يمكننا أن نناقش أين توجد قواتنا في سوريا أو الجداول الزمنية المحددة بشأن الوقت الذي ستتحرك فيه".

جاء في الرسالة "لا نريد حقاً أن نتحدث عن خارطة طريق منبج، انطلاقاً من كوننا لا نعرف لكم من الوقت سنبقى ملتزمين بها".

نورا الحامد قالت لفرانس برس إن "قوات التحالف ما تزال موجودة في مواقعها ومقراتها وتسيّر دورياتها عند خطوط التماس". خلفية: هذه التطورات تأتي بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره سحب قواته الداعمة للمقاتلين الأكراد من سوريا بعد تحقيقه، وفق قوله، هدف إلحاق "الهزيمة" بتنظيم الدولة الإسلامية.

أثارت تهديدات تركية سابقة توتراً بين واشنطن وأنقرة إلى أن تم التوصل إلى خارطة طريق انسحبت بموجبها الوحدات الكردية من منبج في يوليو/تموز الماضي. وبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن بتسيير دوريات فيها.

المدينة ومحيطها بقيت تحت سيطرة فصائل منضوية في إطار قوات سوريا الديمقراطية. لكن تركيا تصر على أن المقاتلين الأكراد لا يزالون موجودين.

التحركات العسكرية الأخيرة تأتي بعد تطورات دبلوماسية على أكثر من مستوى لصالح دمشق، آخرها إعادة دولة الإمارات، الخميس، افتتاح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من إغلاقها، ثم إعلان البحرين ليلاً "استمرار العمل" في سفارتها في دمشق.

دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، طلبت من سفرائها مغادرة سوريا في فبراير/شباط 2012 على خلفية قمع الاحتجاجات ضد النظام في سوريا وقدمت دعماً للمعارضة السياسية والمقاتلة. كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق فيها في نوفمبر/ تشرين ثاني 2011.

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