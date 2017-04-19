الصراع العربي الإسرائيلي
الأربعاء 19 أبريل 2017 18:57

شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية

استشهد فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجراح طفيفة، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الفلسطيني صهيب مشاهرة (21 عاما)، من بلدة السواحرة (جنوب شرقي القدس)، استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، قرب مفرق "عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اتهامه بتنفيذ عملية دهس ضد مستوطن إسرائيلي.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان ، إن "إسرائيليا" أصيب بجروح طفيفة بعد محاول دهسه في منطقة مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، دون أن يحدد مدى إصابته.

المصدر
الأناضول
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القدس
جيش الاحتلال الإسرائيلي

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