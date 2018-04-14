الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 14 أبريل 2018 18:47

شاهد: جيرو يسجل ثنائية في انتفاضة مثيرة لتشلسي أمام ساوثامبتون

انتفض تشلسي وأحرز ثلاثة أهداف خلال ثماني دقائق ليقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه المهدد بالهبوط ساوثامبتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما دوسان تاديتش في الدقيقة 21 ويان بيدناريك بعد مرور ساعة من البداية، لكن حامل اللقب رفض الاستسلام وبدأ رحلة العودة بهدف من لاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة 70 في أول أهدافه مع تشلسي قبل أن يضيف زميله إيدن هازارد هدف التعادل بعدها بخمس دقائق.

وأحرز جيرو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها ثلاث دقائق ليعزز تشلسي موقعه في المركز الخامس برصيد 60 نقطة بفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبير وليفربول ويحيي آماله في الحصول على مكان في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

وسيلعب فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على أرض بيرنلي الأسبوع المقبل بينما سيزور ساوثامبتون منافسه ليستر سيتي. ويحتل ساوثامبتون المركز 18 برصيد 28 نقطة.

المصدر
رويترز
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الدوري الإنجليزي
أوليفييه جيرو
إيدن هازارد
أنطونيو كونتي

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