شاهد: جولة لمصور إسرائيلي في الإمارات
وعرض المصور على صفحته عبر فيسبوك، مجموعة من المشاهد لدبي وجزيرة النخيل ومسجد الشيخ زايد في العاصمة أبو ظبي، إضافة إلى برج خليفة.
ويعرف سبيتزر نفسه على أنه صحفي مقيم بمدينة "بيتار عيليت" الإسرائيلية التي تقع جنوب مدينة القدس المحتلة.
ويزور مسؤولون إسرائيليون الإمارات بصورة منتظمة، للمشاركة في فعاليات أو لقاء مسؤولين إماراتيين.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، أن وفدا رسميا إسرائيليا زار دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020".
وسبق أن أعلنت إسرائيل، أنها ستشارك في معرض إكسبو دبي الدولي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".
وأضاف "لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".
ويقام معرض "إكسبو" الدولي، مرة كل خمس سنوات، وهو أحد أكبر الأحداث الدولية، ويستمر 6 أشهر، وتقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، ويساهم في تسليط الضوء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، زار أبو ظبي في يوليو/ تموز الماضي، وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، والتقي مسؤولا إماراتيا كبيرا وطرح مبادرة للسلام الإقليمي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي "أيوب قرا"، في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات. وفي نفس الشهر أيضا أيضا زارت وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، الإمارات وتجولت داخل مسجد الشيخ زايد، أكبر مساجد الإمارات مرتدية عباءة خليجية.