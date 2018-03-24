عفرين
السبت 24 مارس 2018 19:58

شاهد: جولة داخل سجن عفرين المركزي

تجولت كاميرا وكالة الأناضول داخل السجن المركزي في منطقة عفرين السورية التي سيطر عليها الجيش التركي والجيش السوري الحر مؤخرا.

واستخدمت وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تسيطر على عفرين السجن المركزي لاعتقال معارضيها.  

ويتكون السجن المركزي من 35 زنزانة و15 محبسا انفراديا وغرفتي تحقيق.

وتُظهر التسجيلات العديد من الوثائق والأوراق التابعة للوحدات الكردية في السجن، إلى جانب طرود إغاثية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

ويُتوقع أن تكون الوحدات قامت بنقل المعتقلين والمحتجزين في السجن المركزي إلى مناطق أخرى بالتزامن مع اقتراب القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر من مركز عفرين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش التركي السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد أسبوع من السيطرة على مركزها.

المصدر
الأناضول
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سوريا
عفرين
الجيش التركي
الجيش السوري الحر
وحدات حماية الشعب الكردية

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