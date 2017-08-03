الخميس 3 أغسطس 2017 12:07
شاهد: جنود مظلات يحتفلون بالعطلة السنوية بالاستحمام في النوافير العامة
احتفل جنود مظلات روس بعطلتهم السنوية عن طريق الاستحمام في النوافير العامة والهتاف لـ"روسيا الأم"، الأربعاء.
وتجمع الجنود السابقين، بالقبعات وزيهم التقليدي أزرق اللون، في شوارع موسكو، رافعين الخبز المحمص وتبادل التحية كجزء من التقليد الذى نقل من العصر السوفيتي.
واستغل الكثيرون الحرارة في العاصمة الروسية وغمروا أنفسهم في نوافير المدينة، ويأتي العديد من المظليين إلى موسكو من كافة المدن الروسية الأخرى للاحتفال بالعطلة ولقاء رفاقهم.
المصدر
رويترز
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