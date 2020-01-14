القدس المحتلة
الثلاثاء 14 يناير 2020 13:03

شاهد: جنود إسرائيليون يضربون فلسطينيًا وأمه في القدس

جنود الاحتلال يعتدون على شابا وأمه بالقدس
قناة 13 الإسرائيلية
وثق تسجيل مصور، اعتداء جنود تابعين للاحتلال الإسرائيلي، بالضرب على شاب فلسطيني من مخيم شعفاط للاجئين شرقي القدس المحتلة، "بلا أي سبب"، كما طالت لكماتهم أمه، إلى أن فقدت وعيها.

ونشرت قناة "13" الإسرائيلية، الإثنين، مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود من "حرس الحدود"، التابع لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطيني عمر هندي الذي يعمل حارس أمن برخصة شرطية في "القطار الخفيف" بالقدس.

وقال عمر إنه خرج من منزله لشراء الطعام لوالدته، قبل أن يتربص به الجنود ويوسعوه  ضربًا داخل المخيم.

وأضاف أن أحد الجنود طالبه بإبراز هويته، وعندما أخبره أنه تركها في المنزل الذي لا يبعد سوى خطوات، قام الجندي بسحبه من قميصه خارج المتجر، قبل أن يهاجمه بقية الجنود.

ويظهر الفيديو الذي التقط عبر كاميرات مراقبة الشارع، الشاب الفلسطيني وهو يدخل أحد المطاعم قبل أن يستوقفه الجنود، وبعد لحظات قصيرة يشرعون في الاعتداء عليه بشكل وحشي.

وسمعت والدته أصوات الجلبة في الخارج، وعندما تبين لها أن ابنها يتعرض للضرب، حاولت تخليصه من بين أيدي الجنود، إلا أنها تعرضت هي الأخرى للضرب من قبلهم، وأسقطوها أرضا؛ لتفقد وعيها.

ولم تشر القناة إلى تاريخ الواقعة، لكن الشاب الفلسطيني كشف في حديثه للقناة عن إصابات حديثة في أماكن متفرقة من جسده، أما شرطة الاحتلال فقد بررت ما حدث بأن الشاب سب الجنود وقام بتهديدهم وقاومهم لدى محاولتهم اعتقاله.

المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر
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