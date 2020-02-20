شاهد: جندي من قوات النظام السوري يهين مدنيا قرر البقاء في بلدته
وبحسب ناشطين، فقد قرر المدني السوري البقاء في بلدته عندان شمال حلب، رغم سيطرة قوات النظام عليها قبل أيام.
ويظهر في المقطع الجندي تابع لقوات النظام السوري، يجبر الشاب الذي قرر البقاء في منزله، أن يقبل حذاءه ويردد قول "الله.. سوريا.. بشار" ويجبره على شتم نفسه، قبل أن يبصق في وجهه.
وأثار المقطع ردود أفعال غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وندد ناشطون بالسلوك المهين تجاه الرجل المدني.
وقال آخرون إن ما قام به جندي النظام خير دليل على ادعاءات النظام السوري بحماية المدنيين في المواقع التي استرجع السيطرة عليها من المعارضة المسلحة في حلب وإدلب شمالي سوريا.
ووفق الإعلام السوري الرسمي، سيطرت قوات النظام الأحد الماضي على نحو ثلاثين قرية وبلدة شمال وغرب حلب شمالي سوريا، أبرزها حريتان وعندان وكفرحمرة.
ويأتيك بعض الاغبياء ويلومون شعوب الثورات العربية انهم دمروا بلادهم ولايجب عليهم الخروج ع حاكم بلادهم، الجيش الذي ينشأ ويدعم من جيوب الشعب ليخدمهم ويدافع عنهم ها هو يقصفهم ويهجرهم وينعتهم بابشع الالفاظ ويذلهم دون اي ذرة حياء او انسانية واخلاق!!!؟؟؟؟— مغترب✨ (@mnb763) February 18, 2020
يجب أن يرى كل حر وشريف أفعال هؤلاء المجرمين القتلة ويجب أن تتحرك ضمائر الشرفاء لسحق هؤلاء من جذورهم فليجعلو قرارهم بأيديهم ويتوكلو على الله والنصر من عند الله— مروان علي (@bcE9txQPgBqwMRK) February 19, 2020
أبهذه الاخلاق سيحررون الجولان وسيحرر أسيادهم القدس؟!حتى في احلى احلامهم لا يحلموا بذلك— Mohamed (@Mohamed70484536) February 19, 2020
"لينصرن الله من ينصره"
ا😢😩😨ي ذل واي عاار سببه العرب للعرب..الا يوجد يهود بني النضير في المدينه..ولما اخرجهم رسول الرحمه و الكرامه بدون ايهانه وتعدي على اعراضهم...لاحول ولا قوة الا بالله يالله نصر عاجل غير اجل من عندك واغيثهم بجنك يالله وهون عليهم مصيبتهم وارفعهم بها دراجات— Bandar Albeshri (@AlbeshriBandar) February 19, 2020
اللهم العن بشار وزبانيته وارنا فيهم عجائب قدرتك— أبو اسامة الأزدي (@aboosamah2249) February 19, 2020
لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل ف حكام العرب اللهم عليك بهم ياااااااارب عليكم بهم— Bin Tareq (@BinTareq3) February 19, 2020
لا يعرفون، الكرامة الإنسانية— ياسمين الشام (@MariaChami3) February 19, 2020