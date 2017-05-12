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الجمعة 12 مايو 2017 18:23

شاهد: جنازة حاشدة لشاب مصري بالكويت استجابة لنداء والدته

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لجنازة حاشدة لتشييع جثمان شاب مصري توفي في الكويت.

وكانت والدة الشاب محمد حسن"25 عاما" قد نشرت تغريدة تطلب فيها من المواطنين والمقيمين في الكويت تشييع جثمان ابنها الوحيد لعدم وجود أقارب له هناك.

وفي مشهد إنساني استجاب عدد كبير لطلب الأم المصرية وشيعوا جثمان الشاب إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات.

وشكرت الأم المصرية كل من شارك في جنازة ابنها وقالت " إن ذلك أثبت لها أن المسلمين بخير".

المصدر
الجزيرة مباشر
سوشيال ميديا
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الكويت
جنازة
مصري

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