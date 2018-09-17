الاثنين 17 سبتمبر 2018 19:35
شاهد: جمل هائج يصيب عدة أشخاص في سيرك روسي
أصيب سبعة أشخاص، أغلبهم من الأطفال، بعدما أصيب جمل بنوبة هياج في سيرك بمدينة بيتسبرغ الروسية.
التفاصيل:
- قالت صحيفة بيتسبرغ بوست غازيت إن طفلين كانا يركبان الجمل بصحبة أحد البالغين خلال عرض في سيرك "شراين" الأحد عندما أصيب الجمل بنوبة هلع.
- أصيب أحد الأطفال بكسر في ذراعه، بينما أصيب الباقون بإصابات أقل خطورة، بحسب الصحيفة.
- وقع الحادث أثناء فقرة تأجير جمال وبغال وفيلة للركوب في السيرك.
- تمكن المسؤولون من السيطرة على الجمل، واستأنف السيرك عرض فقراته.
- مسؤولو السلامة والأمن في السيرك قالوا إنهم لا يعرفون ما الذي أدى إلى إصابة الجمل بالهلع.
المصدر
أسوشيتد برس