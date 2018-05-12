شاهد: جماهير هامبورغ تشعل الملعب بعد هبوط ناديهم من الدرجة الأولى

هبط هامبورغ بطل أوربا السابق من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة في تاريخه رغم فوزه 2-1 على بروسيا مونشنغلادباغ.

وترك هامبورغ، جماهيره الحزينة تبكي، مع الحاجة إلى إعادة ضبط الساعة التاريخية بالاستاد التي كانت تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما.

وكتب على الشاشة الموجودة بملعب النادي "سنعود" كما قامت جماهير الفريق بتحية فريقهم بسبب قتالهم من أجل الابتعاد عن الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) للمرة الأولى في تاريخهم.

رويترز

وتوقفت مباراة هامبورغ أمام مونشنغلادباغ لمدة 15 دقيقة بسبب أعمال شغب جماهيره التي ألقت بالألعاب النارية على أرض الملعب قرب النهاية بعدما انتهت مسيرة هامبورغ كونه العضو الوحيد المؤسس لبوندسيلغا الذي لم يهبط منذ انطلاق البطولة في 1963، حيث قضى كل المواسم في دوري الدرجة الأولى.

وأنهى هامبورغ الدوري الألماني في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة متأخرا بنقطتين عن فولفسبورغ الذي فاز 4-1 على كولونيا ليخوض ملحق الهبوط أمام هولستين كيل من الدرجة الثانية.

وقال بيرند هوفمان رئيس النادي "هذه لحظة مؤلمة لهامبورغ. النادي فقد أحد الأمور المميزة فيه".

عناصر من الشرطة الألمانية لمكافحة الشغب في ملعب المباراة (رويترز)

وسينضم هامبورغ بطل ألمانيا ست مرات وأوربا في 1983 إلى كولونيا في الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وكان هامبورغ متقدما 2-1 على مونشنغلادباغ في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أوقف الحكم فيلكس بريش المباراة.

وتقدم هامبورغ عبر أرون هانت ثم مرة أخرى بهدف لويس هولتبي بعد مرور أكثر من ساعة بقليل بعدما أدرك مونشنغلادباغ التعادل في نهاية الشوط الأول.

وطُرد بوبي وود لاعب هامبورغ في الدقيقة 71 لكنه واصل قتاله على أمل حدوث معجزة في فولفسبورغ لكنها لم تحدث.

غضب جماهيري عارم بعد هبوط هامبورغ من دوري الدرجة الأولى الألماني "البوندسليغا"

الساعة التاريخية لملعب هامبورغ تشير إلى استمراره في دوري الأضواء عند 54 عاما و260 يوما