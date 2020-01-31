شاهد: جماهير نادي الوحدات الأردني تهتف لفلسطين وتُندد بصفقة القرن

جاءت الهتافات خلال مباراة نادي الوحدات أمام نظيره الأرثوذكسي ضمن مباريات دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة مواقع التواصل

تداول نشطاء ووسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو، لهتافات الجماهير الأردنية، الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لصفقة القرن الأمريكية.

وهتفت جماهير نادي الوحدات الأردني بشعارات "لن ننسى القدس عربية"، "بالروح بالدم القدس عربية"، "على القدس رايحين شهداء بالملايين"، وعبرت عن رفضها لصفقة القرن. وجاءت الهتافات خلال مباراة نادي الوحدات أمام نظيره الأرثوذكسي ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة.