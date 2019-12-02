شاهد: جماهير قطر تقف أثناء عزف النشيد الوطني للإمارات
وأظهرت اللقطات الجماهير القطرية وهي تقف خلال عزف النشيد الوطني للإمارات قبل المباراة التي انتهت بفوز قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة.
كان نشطاء قد تداولوا أيضا صورة أظهرت وقوف الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا خلال عزف النشيد الوطني للسعودية والبحرين خلال مباراة جمعت الفريقين يوم السبت الماضي.
وقطعت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر منذ 5 من يونيو/حزيران 2017.
وأعلنت الدول الثلاث مشاركتها في البطولة التي تقام في قطر قبل أيام من انطلاقها.
وقوف الجمهور القطري اثناء عزف النشيد الوطني الاماراتي. 🇦🇪 🇶🇦— العبدلي نيوز (@alabdleNEWS) December 2, 2019
#عمان_السعوديه
#العراق_اليمن
#منتخب_قطر
#قطر_الامارات
#الكويت_البحرين#العبدلي_نيوز pic.twitter.com/dhzF4bGHOd
🎥| وقوف الجماهير القطرية أثناء عزف النشيد الوطني الإماراتي والتصفيق بعد نهاية النشيد .. 🇦🇪🇶🇦— نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) December 2, 2019
#قطر_الامارات pic.twitter.com/iMMt6BQQ2M
🎥| وقوف الجماهير القطرية أثناء عزف النشيد الوطني الإماراتي والتصفيق بعد نهاية النشيد .. 🇦🇪🇶🇦— نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) December 2, 2019
#قطر_الامارات pic.twitter.com/iMMt6BQQ2M