خليجي 24
الاثنين 2 ديسمبر 2019 23:21

شاهد: جماهير قطر تقف أثناء عزف النشيد الوطني للإمارات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لجماهير المنتخب القطري وهي تقف لدى عزف السلام الوطني للإمارات خلال مباراة جمعت قطر والإمارات في كأس الخليج اليوم الإثنين.

وأظهرت اللقطات الجماهير القطرية وهي تقف خلال عزف النشيد الوطني للإمارات قبل المباراة التي انتهت بفوز قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم في الدوحة.

كان نشطاء قد تداولوا أيضا صورة أظهرت وقوف الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا خلال عزف النشيد الوطني للسعودية والبحرين خلال مباراة جمعت الفريقين يوم السبت الماضي.

وقطعت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر منذ 5 من يونيو/حزيران 2017.

وأعلنت الدول الثلاث مشاركتها في البطولة التي تقام في قطر قبل أيام من انطلاقها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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