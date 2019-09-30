مظاهرات مصر
الاثنين 30 سبتمبر 2019 18:25

شاهد: جماهير جزائرية تهتف "السيسي عدو الله"

مجموعة من المتظاهرين في وسط القاهرة يطالبون برحيل السيسي
رويترز
تعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لهتافات غاضبة من جماهير جزائرية في المدرجات أمس، الأحد، في العاصمة الجزائرية.

جاء ذلك خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

التفاصيل
  • في الدقيقة 78 من المباراة هتفت الجماهير قائلة "لا إله إلا الله. محمد رسول الله. السيسي عدو الله".
  • جاءت الهتافات بعد حرمان الفريق الجزائري من ركلتي جزاء، ما تسبب في إقصائه وخروجه من المسابقة، إثر خسارته بهدف لصفر على ملعبه، بعد تعادله (1 – 1) في لقاء الذهاب الذي جرى في مصر قبل أسبوعين.
  • الهتافات الغاضبة جاءت بالتزامن مع حراك شعبي في الشارع المصري  تمثل في مظاهرات تطالب برحيل السيسي، صاحبتها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 2200 شخص خلال 10 أيام.
ليست المرة الأولى
  • الهتافات ضد السيسي ليست للمرة الأولى في الجزائر، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته.
  • ردد المتظاهرون بوسط العاصمة الجزائر آنذاك هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله " أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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