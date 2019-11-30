السبت 30 نوفمبر 2019 21:04
شاهد: جماهير تونسية تهتف "السيسي عدو الله"
هتفت جماهير "النجم الساحلي" التونسي غاضبة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباراة جمعت الفريق بالنادي الأهلي المصري أمس الجمعة في العاصمة التونسية.
التفاصيل
- تعالت هتافات الجماهير التونسية بهتاف "لا إله إلا الله السيسي عدو الله".
- انتهت المباراة لصالح النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
- ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها السيسي لهتافات مناهضة ضده خلال مباراة كرة قدم.
- وسبق أن هتفت جماهير مباراة شباب بلوزداد الجزائري وضيفه بيراميدز المصري في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في سبتمبر/أيلول الماضي.
- كما أن مظاهرات الجزائر شهدت أيضا هتافات مناهضة للسيسي في السابق، ففي شهر يونيو/حزيران الماضي هتف آلاف الجزائريين في الجمعة الـ18 للحراك، ضد الرئيس المصري مرددين شعارات منددة به وبسياسته.
- ردد المتظاهرون وسط العاصمة الجزائر آنذاك هتاف "لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله " أيضا، رافعين صور الرئيس الراحل محمد مرسي والذي توفي خلال محاكمته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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