الجمعة 14 أبريل 2017 00:07
شاهد: جماهير تجتاح ملعب مباراة بيشكتاش التركي وليون الفرنسي
أعطيت صافرة البداية لمواجهة أولمبيك ليون الفرنسي مع ضيفه بشيكتاش التركي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي
وذلك بعد تأخرها لـ45 دقيقة على خلفية اجتياح جماهيري للملعب " بارك أولمبيك ليون" الفرنسي.
وحتى الدقيقة 54 من عمر المباراة كانت النتيجة بهدف نظيف لصالح الفريق التركي أحرزه اللاعب ريان بابل في الدقيقة 15.
وتبيّن أنّ جماهير بشيكتاش كانت السبب في تأخير بداية اللقاء إثر قيامها برمي الألعاب النارية على المدرج الجنوبي لجماهير ليون (خلف المرمى) وهو ما أدّى لحالة من الهلع والاضطراب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية