الاثنين 9 ديسمبر 2019 11:45
شاهد: جماهير برازيلية تدمر الاستاد بعد هبوط فريقها للدرجة الثانية
شهدت مدرجات استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية أعمال عنف وتخريب، إثر صدمة هبوط فريق كروزيرو للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم.
التفاصيل
- مع انطلاق منافسات المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى البرازيلي مساء أمس الأحد، كان كروزيرو بحاجة إلى الفوز على بالميراس إلى جانب هزيمة سيارا أمام بوتافوجو، كي ينتزع الفرصة الأخيرة للبقاء بالدرجة الأولى.
- لكن تزامنا مع تعادل سيارا مع بوتافوجو 1/1، تلقت شباك كروزيرو هدفين أمام ضيفه بالميراس، ليتأكد هبوط الفريق للمرة الأولى في تاريخه طوال 98 عاما.
- وأوقف اللعب في المباراة بين كروزيرو وبالميراس في الدقيقة 84، بعدما سجل إيدواردو بيريرا رودريجيز الهدف الثاني لبالميراس.
- سيطر الغضب على جماهير كروزيرو، وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية أعمال شغب وتخريب في المدرجات، حيث قام مشجعون بانتزاع المقاعد وقذفها باتجاه أرضية الملعب.
- وقرر حكم المباراة مارسيلو دي ليما هنريكي توجه لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس، ثم خرج الحكم بعدها وسط تأمين من الشرطة العسكرية.
- وبعدها نشر مسؤولو استاد مينيراو، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا لشاشات تليفزيونية محطمة وغيرها من مظاهر التخريب.
- وذكر الحساب الرسمي للاستاد "أكثر شيء مؤلم هو رؤية المشجعين المتحمسين الذين عادة ما يهتفون للفريق في المدرجات، يتحولون إلى مخربين."
Tem gente que acha que é só um gigante de concreto, mas eu tenho alma. Torço, vibro, comemoro e sofro, fico triste.— Estádio Mineirão (@Mineirao) December 8, 2019
Ver um mineiro rebaixado é muito ruim. Mas o mais dolorido foi ver os torcedores apaixonados que costumam vibrar na arquibancada, se transformarem em vândalos pic.twitter.com/NORardMCFn
Por aqui trabalhamos duro para receber bem a todos. Infelizmente, o vandalismo tomou conta e, com tristeza, mostro que o resultado fora de campo.— Estádio Mineirão (@Mineirao) December 8, 2019
É importante a sociedade refletir sobre o comportamento do torcedor.
Torcemos por um 2020 diferente! pic.twitter.com/v2JZhg0ZFQ
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات