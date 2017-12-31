الأحد 31 ديسمبر 2017 16:06
شاهد: جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين في مباراة أتليتكو مدريد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هتاف جماهير النادي الأهلي المصري لمساندة الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القدس بعد قرار ترمب اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ورفعت الجماهير علم فلسطين وهتفت: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وذلك خلال مباراة الأهلي ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني أمس السبت، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وكانت جماهير الأهلي قد هتفت لفلسطين قبل أسبوع، خلال مباراة فريق الكرة الطائرة للسيدات في نهائي البطولة العربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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