إندونيسيا
الخميس 16 أغسطس 2018 15:52

شاهد: جماهير إندونيسيا تهتف لمنتخب فلسطين أمام منتخب بلادها

شهدت مباراة منتخب فلسطين لكرة القدم ونظيره الإندونيسي في دورة الألعاب الآسيوية لحظات ملفتة؛ حيث قامت الجماهير الإندونيسية بالهتاف للمنتخب الفلسطيني وتحيته أمام منافسه الإندونيسي.

وفاز المنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في اللقاء، الذي نظم الثلاثاء ضمن مباريات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأحرز هدفي المنتخب الفلسطيني عدي دباغ، في الدقيقة 16، قبل أن يحرز عرفان جايا هدف التعادل لإندونيسيا بعد سبع دقائق، ليعود محمد درويش، ويحرز هدف التقدم للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 51.

وبمجرد انتهاء المباراة قامت الجماهير الإندونيسية بالهتاف لتحية المنتخب الفلسطيني، ما دفع المنتخب الفلسطيني إلى التوجه نحو المدرجات ورد التحية على جماهير البلد المضيف.

المصدر
الجزيرة مباشر
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