شاهد: جماهير أستون فيلا تحمل المصري "تريزيغيه" على الأعناق
وسجل المصري محمود حسن "تريزيغيه" هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أستون فيلا للتأهل للنهائي.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 على أرض ليستر، ليفوز أستون فيلا 3-2 في مجموع المباراتين.
ووضع مات تارغت أصحاب الضيافة في المقدمة على ملعب فيلا بارك بعد عمل رائع من جاك جريليش.
استمتع بهدف العالمي تريزيجية 🔥⚽️🇪🇬@Trezeguet pic.twitter.com/RmXXjvKFYL— Yallakora (@Yallakoranow) January 28, 2020
وأدرك كليشي إيهيناتشو التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 72 مثلما فعل في مباراة الذهاب.
وبينما كانت المباراة تقترب من تعادل جديد أرسل المصري أحمد المحمدي كرة عرضية من ناحية اليمين قابلها تريزيغيه بلمسة واحدة في المرمى ليضمن لأستون فيلا الظهور في ملعب ويمبلي.
احتفال جماهير أستون ڤيلا مع تريزيجيه بعد المباراة😍🔝 pic.twitter.com/RqzGbGIdFK— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2020
وصعد أستون فيلا للنهائي لأول مرة منذ 2010، وسيواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد في مباراة إياب الدور قبل النهائي الأخرى اليوم الأربعاء. وفاز سيتي 3-1 ذهابا.
وبعد المباراة، اقتحمت جماهير أستون فيلا الملعب، واتجهت إلى تريزيغيه للاحتفال به وتهنئته بهدفه القاتل، وحملته بعض الجماهير على الأعناق.
The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! 🇪🇬#AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS— Football Daily (@footballdaily) January 28, 2020