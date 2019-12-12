الانتخابات الرئاسية الجزائرية
الخميس 12 ديسمبر 2019 18:46

شاهد: جزائريون يكسرون صناديق الاقتراع ويمزقون الأوراق الانتخابية

سادت أجواء من التوتر ولايات الشمال الجزائري، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع وبدء عملية التصويت.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية وجودا كثيفا لقوات مكافحة الشغب بجوار مراكز الاقتراع في ولايتي بجاية وتيزي وزو شمال الجزائر.

وعرفت كل من تيزي وزو وبجاية مسيرات مناهضة لانطلاق الانتخابات الرئاسية، فيما قام متظاهرون باقتحام مراكز للاقتراع وتمزيق الأوراق الانتخابية وتكسير صناديق الاقتراع.

واقتحم متظاهرون جزائريون بولاية بجاية شمالي الجزائر، مركزا انتخابيا، للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية.

وأظهر شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع قيام المتظاهرين باقتحام المركز الانتخابي داخل مدرسة بن رشد الإعدادية وتكسير صناديق الاقتراع وسط حضور أفراد من قوات مكافحة الشغب.

وقام متظاهرون في ولاية بجاية بمنع تحويل ثانوية الحرية لمركز اقتراع، رفضا للانتخابات الرئاسية.

 كما قاموا بتمزيق أوراق الانتخاب أمام المدرسة.

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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