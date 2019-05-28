شاهد: جريمة بشعة.. رجل يطعن 16 تلميذة في اليابان وينتحر

قُتلت تلميذة ورجل وأُصيبت 15 تلميذة وامرأة في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء.



التفاصيل: هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قالت إن أعمار الفتيات تتراوح ما بين ستة أعوام و12 عاما وإنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.

الهيئة أضافت أن سائق حافلة مدرسة كاريتاس الابتدائية أبلغ الشرطة أنه شاهد رجلا يقترب من محطة الحافلات وبدأ يطعن الناس.

الهيئة تابعت أن التلميذة القتيلة عمرها 12 عاما وأن الرجل القتيل عمره 39 عاما. وأضافت أن امرأة أصيبت إصابة بالغة فضلا عن إصابة 15 تلميذة.

ذكرت الهيئة أن المشتبه به احتُجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقا بعد أن طعن نفسه في الرقبة.

صحيفة اساهي شيمبون ذكرت أن رجلا عمره 57 عاما كان في الجوار سمع صراخ الأطفال وشاهد رجلا في متوسط العمر ممسكا بسكين قرب موقف الحافلات وكان يصرخ "سأقتلكم".

لم يتضح الدافع وراء الهجوم بعد، لكن لا توجد مخاوف من تهديد أمني أوسع.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال في تصريحات تلفزيونية "إنها حادثة مروعة. أشعر بغضب عارم".

آبي قدم "التعازي الخالصة للضحايا والأمل بالشفاء العاجل للجرحى". اليوم الأخير لزيارة ترمب الهجوم وقع في اليوم الأخير لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي استمرت أربعة أيام لليابان.

ترمب قال "نيابة عن السيدة الأولى وعن نفسي، أود أن أتوقف لحظة لإرسال دعائنا وتعاطفنا لضحايا هجوم الطعن هذا الصباح في طوكيو". خلفيات: جرائم العنف نادرة نسبيا في اليابان، لكن تقع حوادث كبرى في بعض الأحيان وتصيب البلاد بالصدمة.

في 2018، قُبض على رجل في وسط اليابان بعد أن طعن شخصاً واحداً حتى الموت وجرح شخصين آخرين على متن قطار فائق السرعة، في هجوم أدى إلى اتّخاذ تدابير أمنية جديدة على خدمة السكك الحديدية الشهيرة.

في 2016، طعن رجل 19 شخصاً حتى الموت في مركز لرعاية المعاقين جنوبي طوكيو في هجوم قال إنّه ارتكبه تنفيذاً لمهمة تهدف لتخليص العالم من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.