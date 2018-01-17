جنوب أفريقيا
الأربعاء 17 يناير 2018 13:15

شاهد: جدّات مسنّات تحاربن الشيخوخة بـ"الملاكمة"

تتلقى جدات مسنات دروسًا في الملاكمة من أجل "محاربة الشيخوخة" بمدينة كوزمو القريبة من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وتجمع صالة رياضة "إيه تييم جيم" الجدات الملاكمات في حصص التدريب، معظم الجدات المتدربات تتفاوت أعمارهن بين 75 و80 سنة.

وتقدم الصالة دورتين في الأسبوع تشمل تمارين القلب والملاكمة، قد ساعدت الملاكمة أغلب الجدات على التعامل مع الوحدة والعزلة.

وأكدت الجدات أنهن استعدن نشاطهن، ولم يعدن يعانين من الأمراض بعد ممارسة الملاكمة.

المصدر
الجزبرة مباشر
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ملاكمة
محاربة الشيخوخة
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تحدي

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