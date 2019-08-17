السبت 17 أغسطس 2019 22:03
شاهد| جدة النائبة الأمريكية رشيدة طليب: الله يهد ترمب
تحت شجرة زيتون بالضفة الغربية المحتلة جلست مفتية طليب تسخر مما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع حفيدتها مؤخرا وتدعو عليه قائلة "الله يهد ترمب.
الله يهد ترمب:
- مفتية هي جدة النائبة الفلسطينية بالكونغرس رشيدة طليب التي وجدت نفسها وسط جدل وحّد بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي.
- كانت إسرائيل قد رضخت، الخميس، لضغط من ترمب ومنعت زيارة رشيدة وزميلتها الديمقراطية عضو مجلس النواب إلهان عمر للضفة الغربية بعد أن وافقت في بادئ الأمر على الزيارة.
- في اليوم التالي، الجمعة، قالت إسرائيل إنها ستسمح لرشيدة بزيارة أسرتها بالضفة الغربية لاعتبارات إنسانية لكن رشيدة رفضت العرض قائلة إن إسرائيل فرضت قيودا تستهدف إذلالها.
- مساء الجمعة قال ترمب على تويتر "النائبة (رشيدة) طليب كتبت رسالة للمسؤولين الإسرائيليين عبرت فيها عن رغبتها الشديدة في زيارة جدتها. تم منحها تصريحا بذلك على وجه السرعة لكن طليب ردت الموافقة بشكل بغيض. الفائز الوحيد بحق هنا هو جدة طليب. هي لن تضطر لرؤيتها الآن".
Rep. Tlaib wrote a letter to Israeli officials desperately wanting to visit her grandmother. Permission was quickly granted, whereupon Tlaib obnoxiously turned the approval down, a complete setup. The only real winner here is Tlaib’s grandmother. She doesn’t have to see her now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019
"أنا مبسوطة"
- لم يبد على مفتية ذات التسعين عاما أي تأثر وهي تجلس في حديقتها بقرية بيت عور الفوقا. قالت مفتية "ترمب بيقول إنك لازم تكوني مبسوطة أنو رشيدة ما رح تيجي... الله يهده. أنا مبسوطة. بدي تيجي. قله مبسوطة. ستها بدها تيجي تشوفها".
- كانت الجدة البالغة من العمر تسعين عاما تقوم باستعدادات لاستقبال حفيدتها حتى الدقائق الأخيرة.
- لكن الجدة مفتية ما زالت تتعلق بأهداب الأمل وتقول "أنا قلبي بيقول بدها تيجي".
تأييد إلغاء الزيارة
- أيّدت الجدة، الجمعة، قرار حفيدتها، إلغاء الزيارة، احتجاجا على الشروط الإسرائيلية.
- الجدة أضافت: عندما علمنا بزيارة رشيدة، بدأت الاستعدادات لاستقبالها.. كنت أخطط لذبح خروف، وإقامة حفل لرشيدة".
- لفتت الجدة إلى أنها أعدت ثوبا مطرزا (ثوب فلسطيني تراثي) لتهديه لحفيدتها.
- بسام طليب (خال رشيدة) قال إن العائلة ترفض أية شروط تضعها إسرائيل لإتمام الزيارة.
- طليب أضاف لوكالة الأناضول: من حقها (رشيدة طليب) زيارة بلدتها وعائلتها، لكن هذا هو الاحتلال، لا يريد أن يسمع صوتا يناهضه ويناصر الحقوق الفلسطينية".
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
الأناضول
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