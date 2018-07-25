القضية الفلسطينية
الأربعاء 25 يوليو 2018 22:33

شاهد: جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل الإسرائيلي

على جدار الفصل الإسرائيلي تلوح صورة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

فالفتاة البالغة من العمر 17 عاما أصبحت رمزا للاحتجاج ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومادة مثالية للنشطاء في مجال الفن.

ويأتي رسم الجدارية قبل أيام من إطلاق سراحها المتوقع من سجن إسرائيلي الأسبوع المقبل، بعد قضاء عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر لقيامها بصفع جنود إسرائيليين.

ويبلغ ارتفاع اللوحة التي رسمت قرب بيت لحم في الضفة الغربية أربعة أمتار.

وقال الناشط الفلسطيني أحمد عودة إن عهد التميمي مثلت حالة عالمية للمقاومة.

ويقول محمود البيض، وهو مالك متجر فلسطيني، إن عهد التميمي تجسد المقاومة للاحتلال في الضفة الغربية وكل فلسطين.

المصدر
وكالات
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عهد التميمي
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إفراج
جدارية

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