الاثنين 24 أبريل 2017 18:18
شاهد: جدارية في إسبانيا تصور ميسي باعتباره "المسيح"
رسم فنان إسباني جدارية في أحد شوارع مدينة برشلونة تصور لاعب نادي برشلونة باعتباره "المسيح".
وقال الفنان الذي أنجز الصورة إن طريقة نطق اسم ميسي قريب من نطق اسم "المسيح"، بالإضافة إلى أنه المنقذ و"المخلّص" الدائم لبرشلونة وهي أيضا صفة من صفات المسيح.
ويأتي رسم الجدارية بعد أقل من يوم من ثنائية ميسي التي ضمنت لبرشلونة الفوز أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما يوم الأحد.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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