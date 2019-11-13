الأربعاء 13 نوفمبر 2019 21:29
شاهد: جثث مشتعلة بعد حريق هائل بخط بترول في إيتاي البارود بمصر
قالت صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، الأربعاء، إن حريقا هائلا نشب في خط بترول بمركز إيتاي البارود بمحافطة البحيرة (شمال القاهرة)، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قتلى.
التفاصيل
- الصحيفة قالت إن الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة.
- تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر حريقا كبيرة وجثة مشتعلة وتجمهر للأهالي لمحاولة إطفاء النيران.
- مصدر بمرفق الإسعاف بمحافظة البحيرة قال لموقع القاهرة 24 المحلي، إن الإسعاف استقبل 8 جثث متفحمة و5 أشخاص مصابين بحروق متفرقة جراء اشتعال النيران.
- مديرية الصحة بالبحيرة أعلنت عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات " إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار"، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.
- قطعت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد اشتعال النيران نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول، كإجراء احترازي، بحسب وسائل إعلام محلية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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