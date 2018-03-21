تركيا
الأربعاء 21 مارس 2018 21:39

شاهد: جامعو قمامة أتراك يحوّلون صناديق القمامة إلى آلات موسيقية

شكل جامعو قمامة في العاصمة التركية أنقرة فرقة موسيقية استخدموا فيها صناديق وأدوات القمامة في عزف موسيقاهم.

وقال يلمز إتي، قائد فرقة "تين بان": "نحن نلعب الموسيقى بأدواتنا، فبدلا من عصا الطبول صنعنا عِصيّا من المكانس. وبدلا من أدوات الإيقاع، نستخدم حاويات القمامة من مختلف الأحجام".

وقال إتي (47 عاما) إنهم نظموا أول حفل موسيقي قبل عام، وإنهم يأملون في أن يواصلوا تحسين مستواهم مع الوقت.

المصدر
رويترز
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تركيا
فرقة موسيقية
جامعو القمامة

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