السبت 8 يوليو 2017 13:05
شاهد: ثيران تطارد الجماهير في شوارع إسبانيا
تعرض شخصان للنطح (السبت) في ثاني أيام مهرجان "سان فيرمين" الذي يستمر أسبوعا بشمال إسبانيا وتطارد خلاله الثيران أشخاصا يرتدون أوشحة حمراء ويركضون في شوارع مدينة بامبلونا.
وتعرض أحد الشخصين للنطح في مؤخرته بينما نطحت الثيران الآخر في ذراعه.
واستمر الركض لمدة أربع دقائق وشاركت فيه ستة ثيران من مزرعة خوسيه إيسكولار.
ويبدأ الركض اليومي أثناء المهرجان الساعة 0800 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) ويستمر عادة ما بين ثلاث وخمس دقائق.
ويتكرر الركض ثماني مرات في المجمل أثناء المهرجان.
المصدر
رويترز