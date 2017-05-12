غرائب
الجمعة 12 مايو 2017 19:06

شاهد: ثيران تختار محاصيل العام القادم في تايلاند

 توقعت "الثيران المقدسة" في تايلاند (الجمعة) عوائد وفيرة لمحصول الأرز، وذلك في حفل الحرث السنوي بحضور الملك الجديد فاجيرالونكورن.

ووفقا للتقاليد، يربط زوج من الثيران المقدسة إلى محراث خشبي في المكان الذي تقام فيه الاحتفالية، وبعد الحرث يقدم لهما السمسم والأرز والذرة والفاصوليا والعشب والنبيذ والماء، وبناء على ما اختاره زوج الثيران لتناوله، يتنبأ بموسم الزراعة والحصاد القادمين.

وهذا العام، أكل زوج الثيران الأرز، والتي تعني وفقًا للتقاليد التايلاندية أن البلاد ستحظى بموسم حصاد جيد لهذه المحاصيل. وتجمع المئات من المزارعين في البلاد لمشاهدة هذه العادات الموروثة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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تايلاند
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الأرز
ملك تايلاند

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