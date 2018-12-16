علوم وتكنولوجيا
الأحد 16 ديسمبر 2018 15:29

شاهد: ثياب بتقنية "في حجم البرغوث" لشحن هاتفك المحمول

ألواح طاقة شمسية دقيقة لتوليد الطاقة لشحن الهواتف
Nottingham Trent University
طوّر باحثون في بريطانيا ألواح طاقة شمسية بحجم البرغوث يمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس بحيث تسمح للمستخدم بتوليد الطاقة أثناء الحركة اليومية، ثم استخدامها لشحن الهواتف المحمولة.
بحجم البرغوث     
  • الباحثون بجامعة "نوتنغهام ترنت" البريطانية أكدوا أن التقنية الجديدة تم اختبارها بالفعل، وتبين أنها تستطيع أن تشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية.
  • فريق البحث أكد أن تلك الألواح الدقيقة معزولة بطريقة خاصة بحيث لا تصاب بأي ضرر في حالة تعريضها للمياه أثناء غسيل الملابس.
  • حجم ألواح الطاقة الشمسية الجديدة لا يزيد عن ثلاثة مليمترات في الطول و1.5 مليمترا في العرض، وتكاد تكون غير مرئية للعين المجردة.
  • المستخدم لا يشعر بتلك الألواح أثناء ارتداء هذه النوعية من الثياب.
  • أكالا ساثارسينج، باحث مشارك في الدراسة، قال إن هذه التقنية المثيرة للاهتمام يمكنها أن تحدث ثورة في طريقة تفكيرنا بشأن الطاقة الشمسية والثياب والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء. 

 

تصريحات البروفسير تيلاك دياس، رئيس فريق البحث:
  • عن طريق تثبيت ألواح الخلايا الشمسية في الثياب، يمكننا أن نصنع ملابس تصلح لتوليد الطاقة بطريقة مستدامة مع الحد من انبعاثات الكربون.     
  • من الممكن توليد ما بين 2.5 و10 وات باستخدام 200 من هذه الألواح الشمسية الصغيرة، وهي كمية طاقة كافية لشحن هاتف محمول.
  • إذا ما تم تثبيت نحو 2000 من هذه الألواح الصغيرة في الملابس، فإن بإمكانها توليد قدر من الطاقة يكفي لتشغيل هاتف ذكي.
المصدر
الألمانية
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