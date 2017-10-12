براكين
الخميس 12 أكتوبر 2017 11:48

شاهد: ثوران بركان يثير الذعر في اليابان

أصبح سكان جنوب غربي اليابان قلقين على نحو متزايد، الخميس، حيث يواصل بركان شينموديك ثورانه.

وثار بركان جنوب غربي اليابان للمرة الأولى منذ ست سنوات ونشر الرماد في مدن وبلدات مجاورة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون تى بي إس الياباني طلاب مدرسة ابتدائية يرتدون خوذ وأقنعة وهم في طريقهم إلى المدرسة الواقعة عند سفح بركان شينموديك.

ووصف السكان أصوات قعقعة يحدثها البركان أثارت ذعرهم.

وقال التلفزيون الياباني إن عمودا ارتفع 1,700 مترا من فوهة البركان وانتشر الرماد في أربع مدن وبلدات على الأقل في محافظة ميازاكي، الخميس.

وثار البركان على الحدود بين محافظي كاغوشيما وميازاكي، الأربعاء، لأول مرة منذ ست سنوات.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان مستوى الإنذار البركاني من 2 إلى 3 في تصنيف يبلغ خمس فئات.

أما المستوى الثالث فيحذر الناس من الاقتراب من البركان، وحذرت الوكالة من ثوران كبير يمتد أثره لكيلومترين من الفوهة.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
اليابان
ثوران بركان
قلق
ذعر
رماد بركاني
أصوات قعقعة البركان
فوهة البركان

اقرأ أيضا

Thumbnail
الاصلاح الاقتصادي الجزئي بالسعودية ملهاة سياسية
Thumbnail
قائد جيش ميانمار: الروهينغيا ليسوا من سكان البلاد الأصليين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم