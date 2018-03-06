براكين
الثلاثاء 6 مارس 2018 13:27

شاهد: ثوران بركان "جيمس بوند" في اليابان

نفث بركان في اليابان دخانا ورمادا لآلاف الأمتار في الهواء، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب وإليه تحسبا لاستمرار ثوران البركان.

ويقع بركان شينمويداكي بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومترًا من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام "جيمس بوند" في الستينيات.

ويثور البركان على مستوى أقل نطاقًا منذ الأول من مارس/آذار.

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد الدخان والرماد في السماء.

وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1421 مترًا والذي ظهر في فيلم (يو أونلي ليف توايس) لجيمس بوند عام 1967.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترًا فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ 7 سنوات.

وأضافت أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.

واليابان بها 110 براكين نشطة يُراقب 47 منها على مدار الساعة.

وفي سبتمبر أيلول 2014 لقي 63 شخصًا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عامًا.

المصدر
رويترز
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اليابان
جيمس بوند
ثوران
رماد بركاني
دخان بركاني
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