شاهد: ثنائية كافاني الرائعة تقود أورغواي لهزيمة البرتغال

أحرز إدينسون كافاني مهاجم أورغواي هدفا في كل شوط ليقود بلاده (السبت) إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بالفوز 2-1 على البرتغال بطلة أوربا في دور الستة عشر.

وضربت أورغواي موعدا مع فرنسا في دور الثمانية (الجمعة) المقبل، وأرسلت كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العام الماضي خارج البطولة.

ووضع كافاني أورغواي في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية عندما تخلص من الرقابة ليحول تمريرة زميله لويس سواريز العرضية بضربة رأس في المرمى.

وأحرز بيبي هدف التعادل للبرتغال، وهو أول هدف يسكن مرمى أورغواي في البطولة، من ضربة رأس في الدقيقة 55.

لكن أورغواي استعادت تفوقها بعدها بسبع دقائق عندما مرر ناهيتان نانديز إلى كافاني الذي سدد مباشرة في مرمى روي باتريسيو حارس البرتغال من عند حافة منطقة الجزاء.