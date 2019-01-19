السبت 19 يناير 2019 21:26
شاهد: ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس
قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز صعب على ضيفه كريستال بالاس 4-3 ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
التفاصيل:
- على عكس سير اللعب، تقدم أندروس تاونسند لكريستال بالاس في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من زميله ويلفريد زاها.
- إلا أن صلاح أدرك التعادل لليفربول مع بداية الشوط الثاني إثر متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.
- في الدقيقة 53، وضع البرازيلي روبرتو فيرمينو ليفربول في المقدمة بتسديدة أرضية غيرت اتجاهها وسكنت شباك حارس كريستال.
- مع منتصف الشوط الثاني أدرك جيمس تومكينز التعادل لكريستال في الدقيقة 65.
- صلاح عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول بعدما تابع تسديدة زميله جيمس ميلنر التي ارتدت من يد الحارس ليتابعها الدولي المصري في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.
- في الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد دقيقة واحدة من طرد ميلنر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، تمكن السنغالي ساديو ماني من زيادة الفارق لليفربول لتصبح النتيجة 4-2.
- لكن ماكس ماير قلص الفارق وسجل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
- بهدفيه اليوم، ينفرد صلاح بصدارة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.
الترتيب
- الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلتقي الأحد مع مضيفه هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب.
- أما كريستال بالاس فيحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة.
- في الجولة المقبلة، سيستضيف ليفربول ليستر سيتي بينما سيلعب بالاس على أرض ساوثامبتون.
المصدر
وكالات
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