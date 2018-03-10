الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 10 مارس 2018 19:01

شاهد: ثنائية راشفورد تقود مانشستر يونايتد للفوز على ليفربول

أحرز ماركوس راشفورد هدفين في الشوط الأول ليقود مانشستر يونايتد للفوز 2-1على ضيفه ليفربول (السبت) معززا موقعه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي.

وسجل راشفورد الهدفين في الدقيقتين 14 و24 بينما هز إيريك بيلي مدافع يونايتد شباك فريقه بطريق الخطأ ليأتي هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 66.

وأصبح رصيد يونايتد 65 نقطة من 30 مباراة وبفارق خمس نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري وله 78 نقطة من 29 مباراة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
ليفربول
ماركوس راشفورد
محمد صلاح

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