الدوري الإنجليزي
الأحد 16 ديسمبر 2018 21:27

شاهد: ثنائية البديل شاكيري تمنح ليفربول الفوز على يونايتد

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر من الدوري.

تقدم ليفربول بهدف لساديو ماني في الدقيقة 24، لكن جيسي لينغارد تمكن من التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33.

وتمكن البديل شيردان شاكيري من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73 بعد ثلاث دقائق فقط من مشاركته، ثم أضاف شاكيري الهدف الثالث لليفربول والثاني له في الدقيقة 80.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة يتصدر بها المسابقة متقدما بنقطة واحدة على مطارده مانشستر سيتي.

كما حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في هذا الموسم محققا انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات ليحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
ليفربول الإنجليزي
شاكيري
ساديو ماني
محمد صلاح
يورغن كلوب

اقرأ أيضا

Thumbnail
البشير يجري زيارة خاطفة إلى سوريا
Thumbnail
محامي ترمب: الرئيس لن يلتقي مولر إلا "على جثتي"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم