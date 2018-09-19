الأربعاء 19 سبتمبر 2018 09:14
شاهد: ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن
سجل ليونيل ميسي ثلاثية رائعة ليقود برشلونة لبداية قوية لمشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي الثلاثاء.
التفاصيل:
- أنهى ميسي، هداف برشلونة عبر العصور، حالة الجمود في الدقيقة 32 في ملعب نو كامب من ركلة حرة رائعة وضعها من فوق الحائط البشري في الشباك.
- كان هذا هو الهدف الثاني الذي يسجله من ركلة حرة في ثلاث مباريات على أرض برشلونة هذا الموسم.
- قدم أيندهوفن أداء مثيرا للإعجاب في أول زيارة إلى نو كامب في 21 عاما قبل أن تخور قواه في نهاية الشوط الثاني.
- أظهر بطل إسبانيا الفوارق الكبيرة في المستوى مع مضي الشوط الثاني قدما وضاعف الغلة في الدقيقة 75 بتسديدة جميلة من عثمان ديمبلي الذي سجل خامس أهدافه في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.
- أحرز ميسي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها بدقيقتين مستفيدا من تمريرة إيفان راكيتيتش الرائعة وأكمل بعدها الثلاثية الشخصية في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة جميلة أخرى هذه المرة من لويس سواريز ليضعها في الشباك بمهارة.
- يتصدر برشلونة المجموعة الثانية في دوري الأبطال بفارق الأهداف عن إنترناسيونالي الذي فاز على توتنهام 2-1.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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