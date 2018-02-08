أستراليا
الخميس 8 فبراير 2018 14:31

شاهد: ثعبان يختبأ في خوذة عامل بأستراليا

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لمحاولات القبض على ثعبان عُثر عليه مختبئا داخل خوذة أحد عمال الإطفاء في مدينة روثرفورد بولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا.

وحظيت اللقطات التي تعود ليوم التاسع عشر من يناير المنصرم، بانتشار واسع على الإنترنت، وأظهرت مروِض ثعابين وهو يقترب من الخوذة حاملا ملقط معدني، محاولا القبض على الثعبان.

لكن الثعبان (لونه أسود مائل للأحمر) تهرب منه أكثر من مرة في البداية وانزلق من الخوذة وحاول الفرار، فيما وقف رجال الإطفاء والمنقذين يستمتعون بمشاهدة وتصوير الواقعة، والبعض وقف بعيدًا.

وعادة ما توجد الثعابين السوداء في شرق أستراليا. وهي عموما تحب الاختباء بالأماكن السرية للغاية ويمكن العثور عليها مختبئة في الحطب والأزناد خشبية وجحور الثدييات القديمة.

المصدر
رويترز
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نيو ساوث ويلز

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