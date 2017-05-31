غرائب
الأربعاء 31 مايو 2017 13:19

شاهد: ثعبان ضخم يخرج آخر حيًا بعد ابتلاعه

ثعبان يخرج فريسته حية من جوفه بعدما ابتلعها
نشر مستخدم يدعى " كريستوفر رينولدز" على يوتيوب، لقطات صادمة وغريبة لثعبان يخرج أفعى حية من جوفه بعدما ابتلعها!

ورصد كريستوفر وزوجته المشهد الغريب، وظهر خلاله ثعبان ضخم أسود اللون وقد ابتلع فريسته للتو، لكنهما فوجئا به يسترجع وجبته مرة أخرى من فمه.

وأصيب الزوجان بالدهشة حين اكتشفا أن الفريسة كانت عبارة عن أفعى ضخمة والغريب أنها كانت لا تزل على قيد الحياة، وأخذت تتحرك هنا وهناك فور نجاتها وخروجها سالمة من بين فكي الثعبان!

وحقق المقطع الغريب مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 3 أيام من نشره على صفحة كريستوفر على موقع يوتيوب، وحظي الفيديو بانتشار واسع بعدما تداوله مستخدمو الإنترنت.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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