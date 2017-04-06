الخميس 6 أبريل 2017 12:31
شاهد: تُوقف شفرات مروحتين كهربائيتين بلسانها
دخلت امرأة أسترالية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما أوقفت شفرات مروحتين كهربائيتين تدوران بسرعة 35 وات، بلسانها خلال دقيقة واحدة.
وذكرت موسوعة غينيس على صفحتها الرسمية، أن زوي إليس الشهيرة باسم زوي لاميور، كسرت الرقم القياسي خلال عرض مذهل مدته دقيقة واحدة.
وظهرت زوي وهي تدخل لسانها بين شفرات المروحتين لإيقافها 16 مرة فقط في 60 ثانية، بينما تطلب منها في مرة سابقة إدخال لسانها داخل شفرات المروحتين 20 مرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
يونايتد برس انترناشيونال
كلمات مفتاحية