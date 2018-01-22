أمريكا
الاثنين 22 يناير 2018 15:28

شاهد: تيلرسون يزور سفارة أمريكا في لندن بعد رفض ترمب افتتاحها

زار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سفارة بلاده في لندن، خلال زيارته إلى بريطانيا، بعد أيام من إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارته لبريطانيا.

وتفقد تيلرسون مبنى السفارة، حيث كان في صحبته السفير الأمريكي في بريطانيا وودي جونسون.

وكان ترمب قد أعلن قبل أيام إلغاء زيارته إلى بريطانيا، والتي كان من المقرر أن يقوم خلالها بافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في بريطانيا.

وبرر ترمب إلغاءه الزيارة وافتتاح السفارة الأمريكية بارتفاع تكلفة إنشاء السفارة الجديدة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: " "السبب في أني ألغيت رحلتي إلى لندن هو أنه لا يعجبني أن إدارة أوباما باعت ربما أرقى سفارة في أفضل موقع في لندن مقابل "الفتات"، لمجرد بناء سفارة جديدة في موقع بعيد بمبلغ 1.2 مليار دولار".

المصدر
أسوشيتد برس
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السفارة الأمريكية

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