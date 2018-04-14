الضربة الأمريكية على سوريا
السبت 14 أبريل 2018 12:47

شاهد| تيريزا ماي: الهجوم على سوريا كان "صائبا وقانونيا"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (السبت) إن إصدار أمر بشن ضربات صاروخية على سوريا كان صائبا وقانونيا بعد هجوم كيماوي استهدف مدنيين في مدينة دوما.

وأضافت تيريزا ماي أن الهدف هو ردع السلطات السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا وتوصيل رسالة للعالم الأوسع بأن استخدام مثل هذه الأسلحة غير مقبول.

وقالت إن "اللجوء لعمل عسكري مع أقرب حلفائنا كان صائبا وقانونيا للحيلولة دون مزيد من المعاناة البشرية من خلال إضعاف قدرات الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري". وأضافت أنها ستلقي كلمة بهذا الشأن أمام البرلمان (الإثنين).

وذكرت أن معلومات من المخابرات ومصادر متاحة للجميع تشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في دوما (السبت) الماضي.

وأضافت "تشير معلومات مخابراتية موثوق بها إلى أن مسؤولي جيش النظام السوري نسقوا ما يبدو أنه استخدام لغاز الكلور في دوما في السابع من أبريل/ نيسان الجاري .. لم يكن بوسع أي طرف آخر أن ينفذ هذا الهجوم".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية إن المعارضة السورية لا تستخدم طائرات هليكوبتر ولا براميل متفجرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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